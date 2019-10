Jodorowsky al Multiplex: solo a Rimini un guru al cine

Azioni terapeutiche basate sull'inventiva di un teatrante e cineasta divenuto un guru a 91 anni non solo per il suo pubblico. Un forte impatto sull'inconscio che la finzione filmica trasforma in realtà accresciuta ( si potrebbe dire: dalla magie alla cura). JODOROWSKY ha una lunga e poliedrica storia creativa partita dal Cile nel dopoguerra e approdata in Francia dagli anni 50 col Teatro Mimico, al '68 passando dalla scuola di Marcel Marceau, nel Movimento teatrale del Panico anche in Messico dove elabora la psicomagia: terapeuta e sciamano, oggi, la sua arte arriva al cinema in crowdfunding per sale d'autore come a Rimini. Gli spettatori interessati sono CONSULTANTI e assomigliano tanto ai PAZIENTI... Il maestro insegna con il figlio Cristobal la bellezza che salva e guarisce tramite terapie artistiche servendosi di erbe, materiali vari, sangue e catene dando forma all'arte surreale. In fine sostiene, dopo 100 minuti di film, che il processo di guarigione (“antico come il mondo” - ribadisce l'autore) smuove l'IO, guarda caso, con “l'amore verso il prossimo”.

