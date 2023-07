John Cage 'Cinetico' tra musica e danza

Progetto “Dialoghi” in tre capitoli. IN LANDASCAPE nasce dalla partitura di John Cage scritta nel 1948 per piano e arpa. “Aprire e calmare la mente alle influenze divine” - scriveva il compositore californiano CAGE figlio di un inventore. NEL PAESAGGIO diventa ostinazione della ripetizione nella coreografia della compagnia. La danza di Collettivo Cinetico è come la musica dell' autore americano: un atto d'amore estremo ponte verso il sublime.

Intervista con Alessandro Sciarroni Coreografo-Regista