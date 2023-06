EMILIA ROMAGNA TEATRO John Cage 'Cinetico' tra musica e danza “Dialogo terzo: IN LANDSCAPE” spettacolo del Collettivo Cinetico tratto da John Cage in una performance del Leone d'Oro alla Biennale veneziana Alessandro Sciarroni al Festival Bonsai di Ferrara

Progetto “Dialoghi” in tre capitoli. IN LANDASCAPE nasce dalla partitura di John Cage scritta nel 1948 per piano e arpa. “Aprire e calmare la mente alle influenze divine” - scriveva il compositore californiano CAGE figlio di un inventore. NEL PAESAGGIO diventa ostinazione della ripetizione nella coreografia della compagnia. La danza di Collettivo Cinetico è come la musica dell' autore americano: un atto d'amore estremo ponte verso il sublime.

Intervista con Alessandro Sciarroni Coreografo-Regista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: