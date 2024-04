ANTICIPAZIONE FILM Joker 2 balla con Lady Gaga Un musical nero e una love story nel prossimo JOKER FOLIE À DEUX di Todd Phillips con Lady Gaga e Joaquin Phoenix le prime anticipazioni

Insieme, in coppia per la fuga, in amore per la vita in FOLIE À DEUX tra due genialoidi folli a Gotham City liberi di volare nella storia di JOKER 2. Due facce (Artur Fleck ed Harley Quinn) da evento cinematografico che mescola il mondo della musica pop (Lady Gaga) con la fantascienza dark (Joaquin Phoenix). Una riflessione creativa sulla salute mentale borderline e il mondo dello spettacolo che esprime il disagio con la creatività artistica: ballo, canzoni e coreografia. Sulle note romantiche di Burt Bacharach i protagonisti usano la musica per completarsi e sanare le fratture interiori di ognuno. Tra manicomio oscuro e città della libertà vince l'amore!?

