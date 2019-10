JokeRsm: la faccia da clown che fa paura dentro

Non c'è solo Phoenix, attore dell'anno, (fratello minore del mitico River, morto ad Halloween nel 1993 per overdose e adulato da DiCaprio, sin dagli anni 80) pesa sul grande schermo anche De Niro 'televisivo' all'americana: perfetto. Oltre alla conturbante afro-tedesca Zazie Beetz (la donna semplice dei sogni e degli incubi schizofrenici a due facce del Clown di Gotham) insieme nel cast stellare del movie più visto del momento in tutto il mondo. San Marino porta a casa 4 giorni di programmazione della storia cinematografica più attesa del 2019 dopo i fasti di Venezia se ne parla ovunque. JOKER è un villain anomalo per il fumetto e per L'Universo Marvel, è così psicologicamente caratterizzato da essere il più europeo e letterario dei personaggi di fantascienza, prodotto stavolta dalla WARNER. Vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto negli States, in Repubblica è proibito ai 14 per le scene di violenza collettiva, la personalità disturbata e perversa del protagonista negativo, dedito alla follia del male estremo.

