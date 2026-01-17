TV LIVE ·
"Jovayork" è il video del disco "Niuiorcherubini" da Sky a Now

“JOVAYORK: la musica dell'anima” dal viaggio americano di Jovanotti il documento inedito firmato SKY ARTE sul web on demand il making of dell'“istant album” NIUIORCHERUBINI

di Francesco Zingrillo
17 gen 2026
Il 'viatico' del Jova è quello degli emigranti del secolo scorso sbarcati a Ellis Island newyorkese ma rigorosamente in musica pop italiana. Relazione pericolosa e intensa quella tra Lorenzo e la città più iconica degli States dove tutto risuona nei film e generi musicali nati dentro e intorno alla GRANDE MELA dell'Empire State che non dorme mai: dal jazz al pop, appunto. Tutto in 6 travolgenti giorni di JOVANOTTI. Incontrarsi a NEW YORK per ritrovarsi in modo creativo e istintivo come solo Lorenzo Cherubini ha saputo fare nei decenni passati vivendoci con la sua famiglia dal Bronx a Brooklyn. Le “cartoline sonore” del disco NIUOCHERUBINI del novembre 2025 sono registrate in presa diretta in uno studiolo proprio lì.




