MUSICA "Jovayork" è il video del disco "Niuiorcherubini" da Sky a Now “JOVAYORK: la musica dell'anima” dal viaggio americano di Jovanotti il documento inedito firmato SKY ARTE sul web on demand il making of dell'“istant album” NIUIORCHERUBINI

Il 'viatico' del Jova è quello degli emigranti del secolo scorso sbarcati a Ellis Island newyorkese ma rigorosamente in musica pop italiana. Relazione pericolosa e intensa quella tra Lorenzo e la città più iconica degli States dove tutto risuona nei film e generi musicali nati dentro e intorno alla GRANDE MELA dell'Empire State che non dorme mai: dal jazz al pop, appunto. Tutto in 6 travolgenti giorni di JOVANOTTI. Incontrarsi a NEW YORK per ritrovarsi in modo creativo e istintivo come solo Lorenzo Cherubini ha saputo fare nei decenni passati vivendoci con la sua famiglia dal Bronx a Brooklyn. Le “cartoline sonore” del disco NIUOCHERUBINI del novembre 2025 sono registrate in presa diretta in uno studiolo proprio lì.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: