Junichi Hayama al Comics festival: "A San Marino un panorama da film".

Al San Marino Comics ospite d'onore Junichi Hayama, animatore e character designer di diversi anime come "Ken il Guerriero", "Le Bizzarre Avventure di Jojo" e "I Cavalieri dello Zodiaco". Al maestro è stata dedicata una mostra con le sue opere al Teatro Titano.

Ai microfoni di San Marino RTV ha parlato della sua carriera in animazione, soffermandosi in particolare sulla sua esperienza con Hokuto No Ken, la serie a cui si sente più legato.

L'intervista sul nostro canale youtube



