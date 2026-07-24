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Junior Eurovision 2026, ufficiali i 16 Paesi in gara: c'è anche San Marino

Il Titano e San Marino RTV saranno ancora una volta protagonisti della competizione europea dedicata ai giovani talenti, in programma il 24 ottobre a Ta' Qali, Malta.

24 lug 2026
Junior Eurovision 2026, ufficiali i 16 Paesi in gara: c'è anche San Marino

San Marino sarà tra i protagonisti della 24ª edizione dello Junior Eurovision Song Contest, in programma sabato 24 ottobre 2026 al Malta Fairs & Conventions Centre di Ta' Qali, a Malta. L'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) e la Public Broadcasting Services (PBS) hanno ufficializzato le 16 emittenti che prenderanno parte alla manifestazione.

Oltre a San Marino RTV, saranno in gara Albania, Armenia, Cipro, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Malta, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Spagna e Ucraina.

Sul palco saliranno giovani artisti tra i 9 e i 14 anni, chiamati a rappresentare il proprio Paese attraverso la musica davanti a milioni di spettatori. Malta ospiterà lo Junior Eurovision per la terza volta, dopo le edizioni del 2014 e del 2016. L'ultima edizione, disputata a Tbilisi, in Georgia, ha raggiunto 16 milioni di telespettatori nei mercati monitorati, confermando la crescita della manifestazione dedicata ai giovani talenti europei.

L'edizione di Tbilisi ha regalato a San Marino il miglior risultato di sempre allo Junior Eurovision. Con "Beyond the Stars", Martina Crv ha conquistato il terzo posto nel voto online e il nono nella classifica finale, il piazzamento più alto mai ottenuto dal Titano nella competizione.




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