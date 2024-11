JESC Junior Eurovision: è il giorno delle Idols SM, ore di emozione in vista della gara Appuntamento: sabato 16 novembre alle ore 18, in diretta da Madrid su San Marino RTV

Il momento è arrivato: dopo giorni di prove e preparazione per lo spettacolo, le Idols SM sono pronte a salire sul palco dello Junior Eurovision Song Contest di Madrid. Dalle ore 18, in diretta su RTV con il commento di Mirco Zani e Roberto Bagazzoli, la gara tra 17 band e giovani artisti di Paesi europei, incluso il Titano e l'Italia. Impossibile - per Asia, Giorgia, Giulia e Vera Stefania - trattenere l'emozione per un evento così grande.

Non sono mancate sorprese, come la videochiamata del segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, con l'augurio di buona fortuna. E l'incontro con Kenzy, la cantante della band spagnola Megara che ha rappresentato San Marino all'ultimo Eurovision. "Alle ragazze - racconta Kenzy - ho detto che stanno per vivere una delle più grandi esperienze della loro vita e che devono prenderla così com'è. Devono solo divertirsi sul palco e sentire il pubblico".

La capitale spagnola, con i suoi oltre tre milioni di abitanti, fa da sfondo a un evento che celebra l'amicizia tra popoli e giovani artisti. Ma c'è sempre la gara: i sammarinesi potranno votare online per Idols.

E dai giornalisti eurovisivi un pronostico su San Marino. "È una bella canzone pop - commenta Emanuele Lombardini -. Sicuramente un brano fresco che si differenzia dalle altre canzoni eurovisive". "È un'annata veramente complicata - aggiunge Donato Cafarelli - con la penisola iberica molto forte, Spagna e Portogallo su tutti, quindi io credo che San Marino potrà sicuramente aspirare alla metà alta della classifica".

Nel servizio le interviste alle Idols SM, alla cantante dei Megara Kenzy e ai giornalisti eurovisivi Emanuele Lombardini e Donato Cafarelli

