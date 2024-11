Junior Eurovision, Idols SM: "Madrid è il punto di partenza, la nostra carriera inizia da qui"

Le Idols SM

Il giovane cantante della Georgia conquista tutti con il suo talento e vince lo Junior Eurovision Song Contest di Madrid. Andria Putkaradze trionfa con il brano To My Mom, con una performance che ha convinto anche San Marino. A lui i 12 punti del Titano. "Grazie alla giuria - ha commentato Andria - e grazie di cuore a San Marino". Secondo posto per il Portogallo e terzo per l'Ucraina. L'Italia con Simone Grande arriva alla nona posizione.

San Marino, rappresentato dalle Idols SM, non è stato invece premiato, piazzandosi all'ultima posizione nonostante una buona performance iniziale con il voto online (46 punti). Una sola preferenza ricevuta dalle giurie ha poi portato al risultato conclusivo. Ma questo non ferma le Idols che, anzi, vedono nell'esperienza un'opportunità. "Questo è solo l'inizio - hanno affermato le cantanti - e vogliamo continuare con il gruppo. Il nostro obiettivo è fare nuove canzoni. Stiamo molto bene sul palco, siamo amiche e continueremo a cantare". Per le ragazze messaggi di incoraggiamento dal pubblico, soprattutto sui social.

In merito invece ai voti, la delegazione sanmarinese non nasconde la delusione per il mancato supporto dall'Italia. "C'è un po' di rammarico - commenta il capo delegazione Alessandro Capicchioni - perché, se l'Italia ci avesse aiutato e dato qualche punto in più, saremmo potuti arrivare in classifica generale addirittura quattordicesimi. Gli amici si vedono anche nel momento del bisogno. Comunque, detto questo, torniamo a casa veramente contenti e soddisfatti. Voglio ringraziare sia le ragazze sia le loro famiglie, perché ci hanno aiutato e supportato e abbiamo lavorato benissimo insieme. Un piccolo trionfo per noi. Viva San Marino".

Nel servizio le interviste a Andria Putkaradze (cantante Georgia), alle Idols SM e al capo delegazione per San Marino Alessandro Capicchioni