Junior Eurovision: l'Italia si esibirà per prima

Si avvicina l'appuntamento con il Junior Eurovision Song Contest che si terrà il 16 novembre a Madrid e vede il ritorno sul palco anche di una band che rappresenterà San Marino: saranno le Idols.sm con la loro "Come noi". In occasione del delegation meeting, nella capitale spagnola, sono state sorteggiate le nazioni che occuperanno il primo e l'ultimo posto, ma anche il running order dal pese ospitante.

L'Italia, rappresentata da Simone Grande, è stata sorteggiata come prima ad esibirsi, chiuderà invece le 17 esibizioni Malta. La Spagna salirà sul palco come 10^. Le alte posizioni verranno scelte dagli organizzatori e rese note alla metà di ottobre. Ancora attesa dunque per l'intero running order e per sapere in che posizione saliranno sul palco le Idols.sm.