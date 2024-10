JESC Junior Eurovision: le Idols SM si presentano alla stampa, inizia il sogno La gara il 16 novembre a Madrid: sul palco 17 Paesi tra cui San Marino e l'Italia

Il sogno si avvicina: è quasi tutto pronto per la performance delle Idols Sm al Junior Eurovision Song Contest del 16 novembre a Madrid. Asia, Giulia, Giorgia e Verastefania rappresenteranno il Titano con la loro “Come Noi”. Una canzone che parla di amicizia scritta dai Miodio: i primi a gareggiare per il Titano al festival eurovisivo nel 2008.

Le giovani cantanti, tutte tra gli 11 e i 12 anni, hanno presentato il videoclip girato sul Titano. Il Paese torna allo “Eurovision dei piccoli” dopo nove anni di assenza. Le Idols SM saliranno sul palco insieme ai rappresentanti di altri 16 Stati, tra cui l'Italia. Per loro sono giorni di preparazione sia dal punto di vista vocale, con la coach Barbara Andreini, che dal lato coreografico, con Nathalie Locheron come insegnante. Musica, divertimento e, come spiegato dal segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, “una grande occasione di promozione”. Alla base della partecipazione la collaborazione tra San Marino RTV e Segreteria di Stato.

Nel servizio le interviste alle Idols SM, ad Alessandro Capicchioni (capodelegazione San Marino Eurovision) e ad Alan Gasperoni (segretario particolare Segreteria di Stato Turismo)

