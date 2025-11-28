Junior Eurovision, Martina CRV riceve la bandiera sammarinese

La partenza per la Georgia si avvicina e l'emozione cresce. L'avventura allo Junior Eurovision inizia simbolicamente oggi per la dodicenne Martina CRV, che - accompagnata da mamma e papà - ha ricevuto dal Segretario al Turismo Federico Pedini Amati la bandiera sammarinese. Il 13 dicembre salirà sul palco dell’Olympic Sport Palace di Tbilisi e difenderà i colori del Titano con la sua “Beyond the stars”. “Ho ascoltato la tua canzone, è bellissima”, le ha detto Pedini Amati. “Puntiamo molto su di te, sono convinto che faremo veramente bene”, le parole del capodelegazione Denny Montesi, orgoglioso di aver notato Martina l'anno scorso. Il clima in Segreteria è giocoso e allegro. Martina studia canto, chitarra e pianoforte. Suo papà condivide con lei la passione per la musica: “Volevo che facesse la tennista” rivela con un sorriso la mamma. Si dicono orgogliosi e onorati dalla scelta di San Marino. Pedini Amati parla a Martina col cuore di un papà che ama cantare con la figlia Lucia: “Mi raccomando, divertiti. Noi abbiamo già vinto”. Infine, un regalo: Martina intona il brano che canterà in apertura della serata finale del Tour Music Fest. E incanta tutti.

Nel servizio le interviste a Martina CRV, al capodelegazione Denny Montesi e al Segretario Turismo Federico Pedini Amati








