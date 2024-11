JESC 2024 Junior Eurovision: nuova giornata di prove per le Idols SM, inizia il sogno Manca pochissimo alla performance delle giovani cantanti sammarinesi: la gara sabato 16 novembre dalle ore 18

Inizia il sogno per le Idols SM che, a Madrid, rappresenteranno San Marino allo Junior Eurovision Song Contest. Mancano ormai poche ore alla gara in programma il 16 novembre dalle ore 18 (in diretta su Rtv).

17 i Paesi partecipanti tra i quali il Titano. All’arena Caja Magica di Madrid sono giorni di prove continue per Asia, Giorgia, Giulia e Vera Stefania che portano sul palco la loro “Come Noi”, scritta dai Miodio. Canto, coreografia, messa a punto della performance e tanto divertimento per le giovani cantanti: il Jesc è infatti un momento per gareggiare ma anche per celebrare l’amicizia tra i popoli europei e tra giovani cantanti. Sullo sfondo c’è il gioco e la gioia di far parte di un grande evento musicale.

Le Idols portano sul palco una coreografia pulita, elegante e che veicola il concetto di amicizia: tema centrale della canzone. Cresce l’aspettativa per uno show di alto livello, in pieno standard Eurovision. Saranno le tredicesime a cantare. Novità importante: il voto online - aperto dalle ore 21 del 15 novembre - che anche i sammarinesi potranno esprimere per le Idols.

Oltre allo spettacolo, spazio alla commemorazione e al ricordo delle vittime delle alluvioni a Valencia e in altre aree della Spagna: alcune fasi dell’evento, come la cerimonia di apertura, sono state celebrate in tono ridotto proprio per rispetto alle persone colpite dalla tragedia.

