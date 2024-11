JESC Junior Eurovision, Pedini Amati incontra le Idols, "siamo fieri di voi" e riconferma la partecipazione di San Marino nel 2025

Il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato le Idols per ringraziarle, a nome di Governo e Reggenza, di aver rappresentato San Marino allo Junior Eurovision.

“Il Contest ha meccanismi propri, è un palco complicato, ma avete fatto un'ottima figura, siamo fieri di voi”– ha detto il Segretario, che ha parlato alle ragazze con il cuore in mano, da padre. “L'esperienza in Spagna può essere l'inizio di un percorso e a prescindere dal risultato l'importante è che siate state bene, che vi siate divertite”. Riprendendo le parole di Papa Francesco, le ha poi invitate a non accontentarsi di essere stelle per un giorno, sui social o in qualsiasi altro contesto.

Le Idols quasi al completo ( mancava solo Giulia) erano accompagnate dai genitori, che hanno ringraziato San Marino per l'opportunità, dicendosi orgogliosi delle loro figlie, che si sono esibite, dopo solo due mesi di prove, davanti a 7000 persone, dimostrando bravura e coraggio. “Hanno vissuto un'esperienza eccezionale che porteranno nel cuore per sempre”.

Il capodelegazione Alessandro Capicchioni ha suggerito alle ragazze di riguardarsi nelle prove e nella finale, facendo notare i grandi miglioramenti nel giro di poco tempo. Pedini Amati ha poi fatto un annuncio importante, riconfermando la partecipazione di San Marino – nel 2025 – all'Eurovision dei piccoli.

