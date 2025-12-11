JESC 2025
Junior Eurovision: prime immagini dal palco di Martina CRV, rappresentante di San Marino
Prime immagini dal palco di Tbilisi per Martina CRV, la giovane artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino con il brano “Beyond the Stars”.
Le votazioni online apriranno venerdì 12 dicembre alle 21 su jesc.tv, dove dopo aver visto le anteprime sarà possibile scegliere tre concorrenti preferiti.
La finale andrà in onda sabato 13 dicembre alle 18.00 su San Marino RTV – canale 550 –, con il commento di Anna Gaspari e Mirco Zani.
COME VOTARE AL JESC 2025
