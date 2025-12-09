Junior Eurovision, prime prove per Martina CRV: "Emozione fortissima, la performance vi farà viaggiare"

L'intervista a Martina CRV

Ci siamo quasi: manca pochissimo al Junior Eurovision Song Contest sabato 13 dicembre a Tbilisi in Georgia. Prime prove per Martina CRV, la giovane cantante che rappresenterà San Marino con Beyond The Stars è salita sul palco per testare la performance in vista della gara.

"È andata molto bene e sono molto contenta - il primo commento di Martina - il palco è veramente grande e molto bello. È stata un'emozione fortissima e non vedo l'ora di esibirmi davanti a tutti. Ho provato felicità e gratitudine. C'è un grande team che lavora per noi ed è a nostra disposizione, quindi è davvero bello. Sarà una performance molto energica, vi farà viaggiare nel cielo".

18 i Paesi in gara per questa edizione del Junior Eurovision. Presente anche l'Italia con Leonardo Giovannangeli e la canzone Rockstar. Un concorso musicale che, come da tradizione, celebra l'amicizia tra giovanissimi artisti. La competizione quindi lascia il posto all'emozione di partecipare a un grande show e al divertimento tra una prova e l'altra. "Ho avuto modo di conoscere praticamente tutti i partecipanti - racconta Martina Crv -. Ieri sera c'è stata la cerimonia di inaugurazione e ci siamo conosciuti meglio. Anche durante le prove ci vediamo ed è un ambiente molto bello".

Nel servizio l'intervista a Martina CRV







