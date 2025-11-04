JESC Junior Eurovision: svelato su YouTube il brano di Martina Crv

Canzone e video ufficiale svelati. Dopo tanta attesa il pubblico può ascoltare “Beyond the Stars”, il brano con cui Martina Crv rappresenterà San Marino al Junior Eurovision Song Contest 2025. Sul canale Youtube di San Marino Rtv e su quello del Jesc.

Martina Crv, al secolo Martina Cervellin, è una cantante e musicista milanese di 12 anni, con una voce intensa e una sensibilità artistica già molto matura. “Beyond the Stars” unisce melodie pop moderne e un messaggio positivo e universale. La finale del Junior Eurovision sarà il 13 dicembre all’Olympic Palace di Tbilisi, in Georgia, con la partecipazione di 18 Paesi. Evento trasmesso in diretta da San Marino RTV, canale 550.

Il concorso, organizzato dall'Ebu dal 2003 è riservato ai giovani cantanti tra i 9 e i 14 anni. La classifica finale deriverà per il 50% dai voti online del pubblico e per il restante 50% dalle giurie nazionali di esperti musicali.

Martina è stata selezionata dopo un’attenta fase di audizioni organizzata da RTV ad agosto, distinguendosi per personalità e talento naturale. Vincitrice del titolo di Best European Junior Singer 2024 al Tour Music Fest, ha anche ricevuto una menzione speciale dal Maestro Beppe Vessicchio. Nel 2023 aveva partecipato a “The Voice Kids” su Rai 1, arrivando fino alle semifinali.

