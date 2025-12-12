JESC2025 Junior Eurovision: ultime prove per Martina CRV, rappresentante di San Marino Domani la finale da Tbilisi. Sarà possibile sostenere Martina CRV e la Repubblica San Marino votando il numero 04.

È tutto pronto a Tbilisi per lo Junior Eurovision Song Contest. Domani, sabato 13 dicembre alle 17 la finale, in diretta su San Marino RTV. La rappresentante sammarinese Martina Crv è impegnata nelle ultime prove all’Olympic Palace della città olimpica: sul palco porterà Beyond the Stars (Oltre le stelle), brano che racconta sogni e aspirazioni. Atmosfera di emozione ma anche di amicizia tra i giovani artisti provenienti da tutta Europa, nel segno del motto United by Music. Oggi il voto delle giurie professionali, mentre dalle 21 sarà attivo anche il voto online del pubblico. Sarà possibile sostenere Martina CRV e la Repubblica San Marino votando il numero 04.

Nel video il collegamento dell'inviata Maria Letizia Camparsi al TG San Marino

