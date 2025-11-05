MUSICA Junior Eurovison Song Contest: San Marino si esibirà per quarto con Martina Crv

Junior Eurovison Song Contest: San Marino si esibirà per quarto con Martina Crv.

L’EBU ha svelato l’ordine di esibizione dello Junior Eurovision Song Contest 2025, in programma sabato 13 dicembre all’Olympic Palace di Tbilisi. Saranno 18 i Paesi in gara, e San Marino si esibirà per quarto con Martina Crv e il brano “Beyond the Stars”, di cui recentemente è stato svelato il music video.



L’Italia, rappresentata da Leonardo Giovannangeli, undicenne romano e finalista di The Voice Kids, si esibirà dodicesima con il brano “Rockstar”.

La finale del JESC sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV, canale 550, sabato 13 dicembre.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: