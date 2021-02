RASSEGNA CINE RSM 'Jurassic 2' solo a San Marino Continua la saga jurassica sammarinese, la domenica pomeriggio alle 17 al Concordia, San Marino Cinema propone “IL MONDO PERDUTO” secondo capitolo di Jurassik Park di Spielberg

Le musiche epiche orchestrate da John Williams danno un tocco classico agli effetti speciali evoluti del sequel prodotto nel 1997 creando quel contrasto armonico tra fantascienza e realtà veramente definitivo per il cinema americano.T-Rex ancora padrone della scena addirittura ricostruito in 2 esemplari sul campo (in effetti i set sono stati ricostruiti intorno ai tirannosauri di 9 tonnellate) e utilizzati in varie scene di movimento in aggiunta agli effetti speciali di Michael Lantieri. Velociraptor (più chiari e verdini) sempre presenti e in varie taglie di scena, live e animatronici, secondo gli Stan Winston Studios a interagire con la CGI della Industrial Light. L'Isla Sorna (sito B del parco girato alle Hawaii e Burbank) nasconde soprese 'preistoriche' che qualcuno vuole trasportare dal mondo nascosto al nostro povero mondo. La sceneggiatura tratta sempre da Crichton rimaneggia i due successi letterari dello scrittore che partecipa alla realizzazione. JURASSIC PARK 2 si è portato dietro adattamenti, una serie comica, videogiochi, e una campagna marketing che andava dal burger ai cereali oltre a un nutrito mechandising per ragazzi: valore iniziale circa 250 mln di dollari mentre l'introito finale si conteggia ancora oggi...

