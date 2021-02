DOMENICHE AL CONCORDIA 'JurassicMania' sammarinese Rassegna 'jurassica' domenicale alle 17 si comincia con “JURASSIC PARK” le origini della saga solo al Concordia il primo film del 1993 diretto da Spielberg tratto da Michael Crichton

Sono passati più di 30 anni dall'idea del 1990 poi sceneggiata da Chricton per il film di Spielberg ancor prima del libro uscito dopo il successo planetario di JURASSIC PARK. Così iniziò la DINOMANIA non solo cinematografica. La storia ripresa e riadattata più volte, ben oltre la scrittura letteraria, è arrivata ai giorni nostri tra biogenetica ed effetti speciali. Semplice base di tutto è l'idea di riportare in vita gli animali estinti 65 mln di anni fa. Un mix perfetto di computer grafica e animazione digitale tanto realistiche da essere vere che si sposava con l'analogico e la produzione d'avventura ben recitata ed esoticamente ambientata nel cosiddetto FUTURO REMOTO, prossimo venturo.

Nasce la Spielberg Face, il senso della meraviglia, preparata dai movimenti di macchina e dalle inquadrature che per tutto il film creano l'attesa. Per la prima volta nella storia del cinema moderno l'immaginario s'incarna nella realtà sbalordendo lo spettatore, anche oggi. Il sound design, costruito passo passo sulla realizzazione in presa diretta e poi in postproduzione miscelando effetti e richiami animali, fu così innovativo da farci tornare tutti bambini...

