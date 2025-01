SPETTACOLI ROMAGNA Kafka-Gassmann in 'metamorfosi' con Pasotti RACCONTI DISUMANI tratto da Kafka per la regia di Alessandro Gassmann protagonista Giorgio Pasotti alla rassegna teatrale ravennate del Goldoni di Bagnacavallo

Un dittico narrativo a due facce, animale-umana, rovesciate in una coppia di racconti: vicende animalesche e disumane insieme, metamorfosi (inversa)... “L'Accademia” di una scimmia e “La Tana” di una talpa-uomo (roditore-architetto), in ambedue i casi, lo spettacolo parla di disumanizzazioni del reale. Domina sui protagonisti la sensazione di rigetto sull'essere persona (maschio o femmina) a metà. Kafka scriveva: “io vivo inesorabilmente tra due mondi e per questo le cose nella vita mi risultano un tantino difficili”. È la dualità espressa nel lavoro di Gassmann-Pasotti.

