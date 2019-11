CINE EVENTO DONNA Kahlo style: un ritratto femminista al cinematografo San Marino Cinema celebra la Giornata contro la violenza sulla donna con l'evento speciale “FRIDA, Viva la vida” con Asia Argento alle 17.30 e alle 21 al Concordia di Borgo Maggiore

La Grande Arte al Cinema per la giornata di oggi è solo DONNA con la “pasionaria messicana” FRIDA KAHLO nel docu-film di Giovanni Troilo testimonianza di vita anche privata (il bagno di Casa Azul) sofferta, (oltre a scritti e fotografie autobiografici della artista femminista vissuta negli anni 30 attiva a Città del Messico fino agli anni 50) con la partecipazione straordinaria di ASIA ARGENTO. Dolore, amore e impegno politico (la poliomielite, la malattia e il dramma dell'aborto per le menomazioni fisiche), opere e ritratti di un'icona pop planetaria dagli anni 60 ad oggi. Femminista e artista rivoluzionaria, libera. Fece tendenza per la sperimentazione poliedrica la KAHLO divenne nei decenni punto di riferimento indistintamente per creativi, nella musica e nella cultura, in tutto il mondo. La sua terra e il suo modo di vederne i colori divenne metodo e moda per il continente americano ed europeo. Lettere, diari e confessioni private, (interviste esclusive) lette dalla ARGENTO come avanguardie tratte da riferimenti estetici dell'800. DIEGO RIVERA(il muralista) e TROTSKY(il dissidente sovietico) i compagni di una vita che attraversarono la sua ricerca partita dalla Rivoluzione messicana del 1910 alla riscoperta delle radici pre-colombiane: il FRIDA-STYLE.

fz



I più letti della settimana: