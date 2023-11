PRIMA FILM CIRCONDARIO Ken Loach è una vecchia quercia THE OLD OAK di Ken Loach nelle sale d'autore della riviera racconta la solidarietà e la convivenza con gli ultimi, oggi, da dentro un pub per la speranza

Un nome comune per l'ultimo pub rimasto in una zona mineraria dismessa dalle parti di Ken Loach: LA VECCHIA QUERCIA, resiste ancora nonostante ciò che accade al mondo, oggi (migrazioni, conflitti, calamità e nuovi odi). TJ e Yara sono così lontani... ma cercano di farcela. THE OAK è il luogo definitivo dove tutti si incontrano ancora dopo 30 anni. Il proprietario fatica a mantenerlo dopo l'arrivo nel villaggio dei profughi siriani ma incontra l'amicizia di una aspirante fotografa. Periferie europee impattano le derive mediterranee in un luogo dove non c'è più nulla da dividersi tranne la tavola per mangiare insieme.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: