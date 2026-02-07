TV LIVE ·
Kids Save Lives, a San Marino i bambini imparano a salvare vite

Il progetto del CEMEC porta nelle quinte elementari le basi del primo soccorso: riconoscere l’arresto cardiaco, intervenire tempestivamente e fare la differenza quando ogni secondo conta.

di Filippo Mariotti
7 feb 2026

Riconoscere un arresto cardiaco, attuare le manovre corrette in attesa dell'arrivo dei soccorsi, intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree. Questi i principi base del progetto Kids Save Lives, organizzato dal CEMEC, che è rivolto a 15 classi quinte delle scuole elementari di San Marino.

"Già inserendo due ore di formazione all'anno, a partire dalla quinta elementare - ha affermato Andrea Lepri, infermiere del 118 di San Marino -, si riesce ad aumentare la possibilità di sopravvivere i nostri pazienti in arresto cardiaco, che ad oggi risultano essere ancora basse perché sono del solo 8%. I bambini si dimostrano incredibilmente capaci sia nell'apprendere le tecniche e le sequenze, ma soprattutto una volta apprese anche di metterle in pratica. Se noi riusciamo già a formare i bambini potremo avere un giorno dei soccorritori capaci di mettersi alla prova e mettersi in gioco in una situazione dove il tempo è vita e si può fare la differenza tra una situazione tragica e invece il permettere di tornare a casa al paziente dalla propria famiglia".

Nel video anche le interviste ad alcuni alunni della Scuola Elementare di Domagnano




