Kind of Miles: lo spettacolo di Paolo Fresu in memoria di Miles Davis

Paolo Fresu si è esibito ieri sera al Teatro di San Marino insieme ai migliori musicisti jazz nello spettacolo Kind of Miles, in memoria di Miles Davis. Un idolo e quello che ha lasciato. La musica che rapisce ancora, dopo quasi un secolo dalla nascita di Miles Davis. Il jazz, il palco, la sua storia. L'ha raccontata Paolo Fresu, ieri sera al Teatro di San Marino, tra un brano e l'altro, tra le note della tromba e le parole nel silenzio. Kind of Miles è un'opera che vuole ricostruire vita e musica di Miles Davis, renderlo immortale attraverso i suoi spartiti e i le sue relazioni artistiche e umane. Relazioni che nascono anche oggi, ascoltando la malinconica So What o la frizzante Love me or leave me, tra il pubblico e i musicisti jazz d'eccezione.