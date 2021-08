"Kiss me again": il concerto di Allevi è un caldo invito alla rinascita Evento patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con l’Ufficio per il Turismo

Solo un pianoforte sul palco e la forza travolgente della musica. Campo Bruno Reffi è stato stregato dalle mani sapienti e dalle note magiche di Giovanni Allevi. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, il compositore è tornato a emozionare il pubblico con il suo "Piano Solo Tour": "Ritornare sul palco è stato davvero emozionante" ha detto. La sua tornée estiva, partita al KKL di Lucerna, è iniziata con una standing-ovation, che è stata ripetuta anche dal pubblico sammarinese. Davanti al Maestro una platea al completo, che insieme a lui si è emozionata, ha riso e pianto ascoltando le raffinate melodie conosciute ormai in tutto il mondo. Intramontabili successi, rivisitazioni e anche la nuovissima "Kiss me again", composta proprio durante il lockdown. Un vero e proprio inno all'amore e alla rinascita.

Nel video, intervista a Giovanni Allevi

