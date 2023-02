“Kitchen Music”: al Concordia le avventure di “scief Gustavo” e della sua brigata; gag a non finire

Musica e divertimento, gli ingredienti dello spettacolo; come di consueto gettonatissimo da bambini e genitori. Protagonista – al Concordia - l'Istituto Musicale Sammarinese con Tiziano Paganelli, Gea Gasperoni, Marco Capicchioni, Danilo Pasolini, Emanuele Mussoni e Veronica Conti. Per una storia – come rivela il titolo - tutta da gustare: Kitchen Music. Esilarante lo show; incentrato sulla figura di un immaginario “scief Gustavo”, e del suo tentativo di superare le selezioni di un ristorante molto particolare, insieme alla sua brigata di suonatori. Piece teatrale che in un qualche modo richiama, in chiave umoristica, i fortunati programmi di cucina di questo periodo. Con Gustavo impegnato, prova dopo prova, a convincere la direttrice del ristorante; puntando sulle “esperienze multisensoriali del benessere”. Tra le risate delle famiglie presenti.