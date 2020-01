PRIMA FILM RSM "Knives out": Cena con delitto, all'americana San Marino Cinema porta al Concordia di Borgo per la settimana filmica sammarinese “CENA CON DELITTO” un giallo classico alla Agatha Christie con un cast angloamericano stellare

Il Poirot del caso è Benoit Blanc ovvero Daniel Craig in libera uscita da 007 fornito, nella versione americana (che circola anche in Italia), di un accento del sud alla “Kentucky Fried cioè deep fried” (quelli del tacchino e del pollo fritto) che rispetta il personaggio letterario originario - sempre all'americana... La storia è arcinota ed elegante estremamente british senza spargimenti di sangue cruenti c'è un assassinio del patriarca HARLAN THROMBEY (vecchio e famoso, oltreché ricco, scrittore di gialli vendutissimi) in casa goticheggiante, sua, attorniato da famigliari e 'famigli' vari con la variante della infermiera-assistente personale immigrata. Chi sarà l'assassino casalingo a cena? Polizia e detective setacciano ogni dettaglio indagando ogni sospettato come in un gioco di dadi e pedine lentamente le tessere (indizi) prendono il loro posto (prove). Scrittura e personaggi scorrono a tal punto da far volare via il film in salti temporali che svelano la trama poco a poco... veramente un classico giallo deduttivo, pure divertente.

fz



