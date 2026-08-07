L’abisso degli Incel: "La colpa è mia" chiude "Libri dal Sottosuolo"

Un microcosmo fatto di isolamento e odio digitale. È il mondo degli Incel, una realtà sotterranea di uomini che disprezzano le donne, che incolpano della loro condizione di “celibi involontari” - questo infatti il significato del termine.

Un problema sociale ancora poco conosciuto, emerso negli ultimi anni grazie ad alcuni fatti di cronaca e narrato recentemente in una serie Netflix di grande successo, “Adolescence”, nella quale l'odio misogino porta all'omicidio.

Andrea Donaera, autore contemporaneo, ha deciso di indagare questo abisso in letteratura, nel suo ultimo romanzo “La colpa è mia” (Bompiani, 2024). Un perfetto “libro dal sottosuolo”, dunque, a chiudere l'ultimo appuntamento della rassegna organizzata da Angelica Bezziccari e Michele Ghiotti, che hanno portato a Borgo Maggiore voci alternative della narrativa italiana e sammarinese.

"Sono contento che questo libro, pubblicato nel 2024, sia ancora in circolazione - racconta Donaera - perché la tematica che tratta ruota attorno a un fenomeno sociale piuttosto allarmante, ovvero quello degli incel, l'involuntary celibate, Sono comunità digitali, soprattutto, di maschi, eterosessuali, bianchi, che si radicalizzano attorno alla misoginia e all'odio verso le donne attraverso delle filosofie piuttosto violente e pericolose".

Dal sottosuolo della rete alla luce di uno spazio di riflessione e discussione, come quello creato da “Libri dal sottosuolo”, alla sua prima edizione. Un punto di partenza per pensare già a una seconda stagione.

"L'intento è quello di proseguire con una rassegna futura, un'altra edizione - ci anticipa Angelica Bezziccari (Associazione culturale OSA) - per continuare ad ospitare voci di autori e autrici di narrativa contemporanea, sia sanmarinese che italiana, che siano però fuori dai canali mainstream, e i cui testi diano spunti di riflessione sociale".

















