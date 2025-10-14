L. Addario: donne di pace in guerra per amore

ADDARIO ha due figli e ha scelto il suo lavoro senza mai rinunciare ad avere una famiglia; e la famiglia tutta intera l'ha sempre seguita e sostenuta sin dai primi lavori. Per il National Geographic, Time Magazine e New York Times comincia giovanissima in Argentina e Italia (studia a Bologna) e più tardi in Afghanistan, Iraq, Sudan e Yemen, fino alla recente Ucraina. La sua missione è rivolta alle condizioni di donne e bambini in zone di crisi. Laurea in relazioni internazionali e tanta fotografia di strada. Ritrae MADONNA sul set di EVITA e parte per CUBA. Le zone di guerra sono, però, il fulcro della sua ricerca di donna, madre e professionista, che sceglie sul campo la casa e il cuore: la FRONTIERA senza mai sentirsi STRANIERA (lo sguardo che avvicina e non esclude). Una guerra dominata dagli uomini liberata dalle donne: l'ATTENZIONE il suo obiettivo (in fotografia e nella vita). “Guerra e Pace”: AMORE.









