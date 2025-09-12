L'affettività come terapia in un incontro di "Tuttavia...Che spettacolo!", giunto alla 5a edizione L'intervento è parte del programma del Festival delle co-terapie, in programma fino a domenica 14

Inclusione è riconoscere i bisogni di chi ci sta accanto. Una necessità spesso trascurata dalla comunità è l'affettività nelle persone con disabilità, in particolare quelle mentali. Per questo motivo la Commissione sammarinese per l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha organizzato un incontro dedicato.

"È un passo importante per dare nuovi strumenti, maggiori strategie e formazione - spiega Patrizia Gallo, presidente della Commissione sammarinese CSD ONU -, l'affettività delle persone con disabilità intellettiva è un argomento temuto, spesso sono visti come angeli e asessuati, invece sono persone a cui dobbiamo dare qualsiasi strumento per implementare, per crescere ed essere nella nostra comunità".

L'intervento fa parte delle iniziative di “Tuttavia...che spettacolo!”, il Festival dedicato alle co-terapie, organizzato dall'associazione Attiva-mente, l'associazione Batticinque, San Marino for the children e Aquabike San Marino.

Quest'anno il Festival si terrà fino a domenica. Altre attività dell'evento saranno lo spettacolo di falconeria, la pet therapy, la mototerapia, il giro in mongolfiera e la Color Run. Tutte iniziative che puntano all'inclusione. Entrata a offerta libera per la manifestazione, il ricavato andrà all'associazione Attiva-Mente e al progetto umanitario “Joy is a right – San Marino per i bambini di Baan Unrak”, comunità che accoglie i bambini profughi del Myanmar.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: