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L'alba verde di un'anime

A NEW DAWN (un'alba nuova) opera prima dell'illustratore e pittore giapponese Yoshitoshi Shinomiya racconta la nostalgia del colore pastello come in un acquerello e della natura animazione al cinema dopo la partecipazione alla recente Berlinale

di Francesco Zingrillo
29 lug 2026

Il titolo originale sarebbe “Il giorno in cui albeggia il verde di Parigi” e dà l'idea vera di quel che accade nella storia: un'antica fabbrica di fuochi artificiali millenari viene sacrificata in nome del progresso. L'intera foresta che la contiene verrà abbattuta. L'erede del vecchio opificio da giovane Hikikomori di campagna si rinchiude in se stesso e progetta un ultimo grande artificio universale (lo Shuhari): una risposta malinconica d'amore per il passato a colori. Tinte tenui pastello dipinte in un acquerello artigianale in 2D, stop motion, e plastilina: animazione bella ed effimera come i fuochi d'artificio impermanenti, appunto, che sfumano piano nel cielo (dissolvono). Cosa rimane del bosco verde e della fabbrica fatiscente che da secoli resiste? La nostalgia e la malinconia del passato riassunte in un costrutto pirotecnico che è armonia visiva tipica del regista-pittore Shinomiya. Il canto melodico e i sottofondi della foresta sono la colonna sonora narrativa.




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