L'Alighieri in Archiginnasio felsineo

Da marzo a giugno la rete di biblioteche emiliano romagnole celebra Dante e la Commedia. Da Piacenza a Ferrara passando per Bologna via Ravenna anche a Forlì e alla Malatestiana di Cesena fino alla Gambalunghiana di Rimini. Un percorso espositivo diffuso che unisce le città dantesche. La Biblioteca comunale dell'Archiginnasio apre al pubblico le sale antiche (depositi e archivi) con le testimonianze della COMMEDIA. Prima parte del percorso su materiali fino al XVI secolo (i commenti sull'Inferno del Landino ad esempio). Seconda sezione i fondi speciali sugli studi del XIX e XX secolo. La raccolta antica è ricca di manoscritti, incunaboli e cinquecentine, in traduzioni e commenti sin dal 300 che nel tempo coinvolsero anche Galileo con il lento affermarsi del titolo “Commedia”. La parte moderna comunale, suggerita nel 1880 anche dal Carducci, è ricca di disegni e incisioni di livello popolare, stampe e cicli internazionali sulla percezione della figura di Dante.

