ANNO DI DANTE L'Alighieri in Archiginnasio felsineo “Cercar lo tuo volume” documenti danteschi in biblioteca bolognese parte dal capoluogo il progetto espositivo per il 700esimo che coinvolge il Servizio Patrimonio Culturale regionale

Da marzo a giugno la rete di biblioteche emiliano romagnole celebra Dante e la Commedia. Da Piacenza a Ferrara passando per Bologna via Ravenna anche a Forlì e alla Malatestiana di Cesena fino alla Gambalunghiana di Rimini. Un percorso espositivo diffuso che unisce le città dantesche. La Biblioteca comunale dell'Archiginnasio apre al pubblico le sale antiche (depositi e archivi) con le testimonianze della COMMEDIA. Prima parte del percorso su materiali fino al XVI secolo (i commenti sull'Inferno del Landino ad esempio). Seconda sezione i fondi speciali sugli studi del XIX e XX secolo. La raccolta antica è ricca di manoscritti, incunaboli e cinquecentine, in traduzioni e commenti sin dal 300 che nel tempo coinvolsero anche Galileo con il lento affermarsi del titolo “Commedia”. La parte moderna comunale, suggerita nel 1880 anche dal Carducci, è ricca di disegni e incisioni di livello popolare, stampe e cicli internazionali sulla percezione della figura di Dante.

