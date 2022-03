L'alpinista libero di volare

Marc-André era un bambino iperattivo e chiuso prima di essere il più grande scalatore libero e senza margine d'errore della storia moderna. Tra Cile e Argentina fino alle vette del Nord America in arrampicata solitaria lontano da tutto e tutti Leclerc era l'essenza stessa dell'avventura. Un viaggio infinito documentato a volte in modo fortuito e senza il coinvolgimento diretto dell'alpinista (ma attraverso la madre e la fidanzata che lo accompagnavano viaggiando da un continente all'altro) ore filmate e montate con l'ausilio di un drone e una piccola GoPro dai due registi americani di sport estremi, Mortimer e Rosen. Con la giusta dose di “no panic” da anticonformista fuori dagli schemi in ogni clima e intemperie. A mani nude e senza corde. Con due soli rampini sapeva dove mettere i piedi fin su, in alto, più in alto... Dotato di una umanità eccezionale che coincideva con le capacità dello scalatore. Un destino avverso lo ha lasciato 'libero' un'ultima volta nel 2018 sulle Torri d'Alaska non lontano da casa.

fz