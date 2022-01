L'alter ego nel videogame di Matrix

MetaHuman Creator realizza il “metaumano” applicabile al mondo virtuale creato dalla serie cinematografica nel famoso “metaverso”, oggi, in The Matrix Awakens. Chiunque in pochi minuti attraverso il videogioco può dettagliare e provare le potenzialità delle nuove tecnologie. Le applicazione gratuite sono anche in streaming su cloud da remoto. Cambiare i tratti dei personaggi adattarli e immetterli nello spazio-tempo virtuale per giocare con Epic Games. Esportare e animare modelli direttamente in funzione ludica per abbattere costi e investimenti tecnologici costosi. La cosa comincia a svilupparssi anche al cinema e addirittura a teatro. Simulacri di attori con movenze sovrapponibili al movimento e all'espressione umana. Performance realistiche per doppioni digitali a partire da protagonisti reali (l'alter ego). Nell'ultimo Resurrections per le promozioni sono state usate le medesime applicazioni come banco di prova per il film. Dal movie allo “spezzone giocabile” (esplorare e inventare) in uno spettacolare inizio futuribile...

