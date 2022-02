L'Alzheimer perduto a Rimini

Dopo la fortunata esperienza di spettacolo sulla disabilità con Up&Down il regista e comico toscana, PAOLO RUFFINI, affronta la tematica sociale e intima dell'Alzheimer con la delicatezza che gli è congeniale: pensando a Monica Vitti perché “forse non esiste guarigione ma la cura c'è, si chiama amore”. Ruffini ha scoperto una cosa da ridere... che un docu-film è più efficace per coinvolgere famiglie e amici dei malati. Chi vive la malattia è “stonato rispetto alla vita” come se si tenesse stretta una sola nota dell'intero 'concerto' vissuto fino a quel momento. Le parole gradatamente scompaiono lasciando posto al silenzio e come sullo spartito le pause sono fondamenti per suonare con chi ti ama e dice: “noi, abbiamo la malattia”.

