JAZZ ITINERANTE L'Amaro piano percussivo afro-brasiliano AMARO FREITAS SOLO, il giovane pianista jazz brasiliano più noto in Europa e negli States, in tour all'ultima tappa emiliana (Correggio-Asioli) del “Crossroad” Festival jazzistico itinerante

AMARO è orgogliosamente figlio del Nordeste. Nato a Recife dove torna sempre dopo ogni tournée si porta dentro le sonorità multietniche e tribali del suo carnevale. Il giovane pianista trentenne pernambucano sposa la tradizione popolare con il jazz nordamericano. Le feste di Arcoverde, l'afro-brasiliano e la cultura amazzonica stanno a Chick Corea e John Cage come l'architettura matematica del piano sta alla ritmica nordestina. Certo, samba e bossa nova sono sempre sottotraccia (il sottotesto dello spartito pianistico classico), ma FREITAS esporta qualcosa in più della musica brasiliana: il suo piano percussivo suonato come un tamburo a 88 tasti. Un bouquet sonoro di infinite combinazioni. Percuotere il pianoforte con oggetti naturali come il legno e i semi dell'Amazzonia ferita: suoni tropicali 'umidi' tra foresta pluviale e oceano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: