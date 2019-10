L'Ambasciata d'Italia a San Marino presenta i prossimi eventi culturali

La programmazione culturale e di promozione dell’Ambasciata d’Italia a San Marino prosegue con eventi culturali e di promozione aperti a tutti, con ingresso gratuito e fino alla copertura dei posti disponibili.

Dal 2 ottobre è aperta al pubblico la mostra di quadri e disegni “Fernando e Yvette: lo splendore di una vita” mentre nei prossimi giorni, nell’ambito della XIX Settimana della lingua italiana dal 21 al 27 ottobre, saranno presentate due opere cinematografiche collegate ad anniversari significativi: il 500mo anniversario dalla scomparsa di Leonardo da Vinci ed il bicentenario della poesia “L’Infinito” di Giacomo Leopardi.



Martedì 22 ottobre alle ore 21.00, in collaborazione con il Comitato Sammarinese della “Società Dante Alighieri”, a Palazzo Graziani il film “Il giovane favoloso” e Giovedì 24 ottobre, al Cinema Concordia di Borgo Maggiore, con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e l’Istruzione, il film “Io, Leonardo”. Il 30 ottobre prenderà invece il via alla Sala Montelupo di Domagnano, con il film “Un giorno speciale” (2012) di Francesca Comencini, la terza edizione della rassegna cinematografica, in forma “cineforum”, “Europa e lavoro attraverso il cinema”, in collaborazione con la “Centrale Sindacale Unitaria”, il “Punto Europa San Marino” ed il Castello di Domagnano. Seguiranno i film “L’Intrepido” (2013) di Gianni Amelio il 13 novembre e “Sei mai stata sulla luna” di Paolo Genovese il 20 novembre. Giovedì 7 novembre alle ore 18.00, in Ambasciata, si tornerà a parlare di Leonardo da Vinci con Simona Taglialagamba, studiosa del genio vinciano conosciuta in tutto il mondo.