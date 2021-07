L'Ambasciata d'Italia presenta una nuova rassegna cinematografica: primo appuntamento il 28 luglio

Presentata una nuova rassegna cinematografica curata dall'Ambasciata d'Italia a San Marino. Tre appuntamenti per tre film, tra luglio e agosto. Si partirà mercoledì 28 luglio con "Suburbicon", pellicola del 2017 che ha come regista George Clooney, con Matt Damon e Julianne Moore. L'11 agosto la proiezione de "La Banda Grossi" e terzo film della rassegna sarà "Undine - Un Amore per Sempre" il 25 agosto. Appuntamento, ogni sera, alle ore 20 nei giardini dell'Ambasciata. Alla presentazione, ieri, hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni sia sammarinesi che italiane.

