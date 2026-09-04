L'ambasciata di San Marino a Vienna festeggia la fondazione della Repubblica con un concerto speciale

Da San Marino a Vienna, la musica porta con sé un messaggio di pace. Nel giorno dei festeggiamenti per la Fondazione della Repubblica, l’Ambasciata sammarinese in Austria ha scelto di celebrare l’anniversario con un concerto speciale, affidato a due giovani musiciste della Repubblica, Chiara Di Bert al violino e Federica Cardinali alla viola.

Al centro della serata, in prima mondiale, “Mantra”, la nuova composizione del Maestro sammarinese Massimiliano Messieri, scritta proprio per questa occasione e ispirata a un ideale universale di pace e fratellanza. Accanto alle sue musiche, il programma ha proposto anche pagine di Reinhold Glière e Robert Fuchs. Un’occasione importante per raccontare San Marino attraverso il talento dei suoi artisti, in una delle capitali europee della musica.

E l’emozione non finisce a Vienna: il concerto sarà infatti replicato sul Titano il 18 ottobre, ancora una volta con il Duo Di Bert-Cardinali.









