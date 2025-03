MUSICA REGIONE L'americano virtuoso dell'hammond Al Camera Jazz Club di Bologna l'organista statunitense Pat Bianchi e il suo Trio in “BJF” tour italiano

PAT il passionale e creativo con il fuoco dentro, virtuoso dell'hammond, candidato ai Grammy, tra i più grandi organisti al mondo suona al “Camera” bolognese con il sassofonista Troy Roberts e la batteria di Colin Stranahan: una band statunitense in partitura aperta all'improvvisazione di tutti. L'ultimo degli organisti jazz a padroneggiare da specialista lo strumento in modo incredibile da farne, ormai, un mito americano anche in Europa. Abilità e intensità ritmica le cifre della versatilità di BIANCHI esaltata dal rigore stilistico del gruppo. La magia è che ognuno è padrone della 'narrazione' musicale propria anche nel disco “Three”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: