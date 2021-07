L'amica immaginaria di A. Frank

"Dov'è Anna Frank"

WHERE IS... senza interrogativi o troppe domande: dov'è Anna (che oggi avrebbe 90 anni) e tutti i bambini del mondo, lo sappiamo bene. Gli ultimi sette mesi mancanti dal Diario della Frank e colmati dal racconto di papà Otto, sopravvissuto al campo di sterminio, stanno nel lavoro in tecnica mista partito dal museo di Amsterdam elaborato intorno all'amica immaginaria, tratta dai quaderni autografi, la giovane dai capelli rossi KITTY. Folman è l'autore d'origine ebraica di VALZER CON BASHIR animazione sul massacro di bambini palestinesi a Sabra e Shatila. I suoi nonni furono deportati con la famiglia di Anna. La sua sensibilità parte dal punto di vista dei bambini che non diverranno mai adulti causa gli adulti stessi. Durante la deportazione e la barbarie successe quel che ancora avviene oggi: come in un olocausto continuo... tra mondi e diversi confini, nei mari e sui monti di tutti i continenti, durante le crisi migratorie provocate dalla miseria e dalle malattie (le pandemie sociali di sempre). L'amica e confidente letteraria dalla soffitta esce oggi, al presente, va con i voli di fantasia a salvare il cuore di Anna. La storia minimalista in graphic novel è patrocinata dall'Unesco per parlare ai più piccoli.

