Due amici, due colleghi, che in tempi e per motivi diversi decidono di scrivere un libro. E di parlarne insieme, scambiandosi impressioni e sensazioni derivate dalla reciproca lettura. Si chiama "L'amicizia corre dietro ad un pallone" l'evento pensato da Grazia Buscaglia e Roberto Chiesa che questo pomeriggio alle 17 danno appuntamento alla Sala Conferenze del Museo della Marineria di Cesenatico per questo esperimento di contaminazione letteraria. "Rosso come la Neve" è il romanzo d'esordio di Grazia Buscaglia che racconta la storia di Giulia, scrittrice e donna che affronta la vita a muso duro. "D Passaggio" è l'urlo di dolore lungo un'estate cominciato quando Roberto Chiesa ha scoperto che il Cesena Calcio avrebbe ricominciato la sua storia dalla Serie D. Presenti il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il Presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani e un super ospite a sorpresa.