CANNES A RIMINI L'amicizia tra ragazzi che salva La prima visione di TORI E LOKITA solo al Tiberio riminese la pellicola dei fratelli Dardenne Premio Speciale per il 75° a Cannes racconta l'amicizia fraterna fra bambini immigrati in Belgio

Il piccolo viene dal Benin (il paese dei teschi noto per il voodoo o vudù) accusato di stregoneria riceve asilo e cittadinanza dal Belgio mentre lei adolescente arriva dal Camerun. Sono fratelli di fatto anche se hanno in comune solo la lingua e la vicinanza dei due stati africani d'origine. Uniti nell'affettività dell'amicizia sbocciata dal dolore non possono stare insieme perché non consanguinei. Li caratterizza il bisogno e l'umano destino più forti di ogni altre fratellanza. Giovani esiliati e soli subiscono un'ultima finale ingiustizia: nessuno riconosce il loro amore che va oltre... quasi impossibile, così. Per gli autori, fratelli registi, si compie con la loro storia il desiderio di creare empatia nel pubblico per chi si sostiene reciprocamente nella speranza.

