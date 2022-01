MUSEO ARTE WEB L'amore al tempo di Amazon Al Museo MAXXI di Roma direttamente dal Guggenheim di New York e sul web per tutti il piccolo film “ASIA ONE” di Cao Fei: la passione ai tempi dell'automazione, nel più grande centro smistamento cinese al mondo, due ragazzi s'innamorano

Merci su merci, robot e automazione spinta, nel centro raccolta merci e spedizioni (Jiangsu in Cina) ben oltre AMAZON succede qualcosa... L'umanità spaesata ha comunque la meglio sulle macchine, come in un film di fantascienza, sotto gli occhi di rete, computer e automi umanoidi, due operai si amano da morire ma solo con gli sguardi, gli spostamenti, tra gli zoom delle videocamere di controllo e i rulli trasportatori. Infatuati persi si rincorrono negli spazi asettici e disinfettati dei settori: sentono il loro odore con gli occhi quasi a toccarsi si vogliono infinitamente si cercano per amarsi. ASIA ONE parla di isolamento e pandemia senza mai citare la follia vaccinatoria planetaria. Il futuro virtuale minaccia direttamente, in faccia, i giovani senza considerare, però, che per loro (amandosi) C'E' SPERANZA, e pure per noi...

