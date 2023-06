ANIMAZIONE MULTISALA RIVIERA L'Amore animato tra fuoco e acqua ELEMENTAL della Disney-Pixar nelle multisale della riviera dopo l'anteprima a Cannes 2023 la storia d'amore tra due cittadini della città dei 4 elementi: aria, terra, fuoco e acqua

ELEMENT CITY è il luogo del tempo, teatro di una commedia romantica degli elementi della vita. EMBER, ardente donna leggermente fumantina, ama WADE, romantico bamboccione acquatico. Fuoco e acqua possono stare insieme? Qualcosa vince le differenze e crea amicizie inaspettate. I due innamorati non possono manco toccarsi ma sono così affezionati da non lasciarsi, mai. Diversi si, ma mai avversi, sempre pronti ad avvicinarsi, anche se vengono da mondi opposti imparano a conoscersi e sostenersi (come il regista coreano Soho con la moglie italo-americana insieme hanno unito due mondi). C'è sempre un modo di stare uniti si chiama Amore (con la A maiuscola).

